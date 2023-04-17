الدولية

السودان.. رئيس مجلس السيادة يصدر قرارًا بحل قوات الدعم السريع

صحيفة البلادaccess_time27 / رمضان / 1444 هـ      17 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الخرطوم : واس

أكدت وزارة الخارجية السودانية، أنّ رئيس مجلس السيادة ـ القائد العام للقوات المسلّحة، أصدر قرارًا بحلّ الدعم السريع وإعلانه قوّة متمرّدة على الدولة، وسيتمّ التعامل معها على هذا الأساس.

وأوضحت أنّ كافة الوساطات الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت لإقناع قيادة الدعم السريع بالاندماج في القوات المسلحة قد فشلت لتعنت أولئك القادة في قبول هذا الأمر.

وأشارت إلى أنّ القوات المسلحة تعتمد إستراتيجية قتالية تهدف لتقليل الخسائر وسط المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة برغم أنّ هذه الإجراءات، ربما تأخذ بعض الوقت ذلك لإنهاء سيطرة فلول الدعم السريع على المواقع الحكومية التي سيطروا عليها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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