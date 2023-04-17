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«الدارة» تطلق مسابقة لكتابة الحديث النبوي

صحيفة البلادaccess_time27 / رمضان / 1444 هـ      17 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ـ الرياض

أعلنت دارة الملك عبدالعزيز عن إطلاق المسابقة المحلية لكتابة الحديث النبوي الشريف؛ بهدف الحفاظ على قيم وأساليب الفن العربي الإسلامي الأصيل عن طريق تشجيع خطاطي الجيل المعاصر والأجيال المقبلة على دخول مجاله الثري، وذلك ضمن فعاليات ملتقى خط الوحيين الشريفين الذي تنظمه حالِيّاً الدارة.
وأشارت الدارة إلى أنه يمكن لكل من يستطيع كتابة الخط العربي المشاركة في هذه المسابقة من السعوديين والمقيمين داخل المملكة، حيث يحق للمتسابق أن يشارك بنوعين من أنواع الخطوط المعتمدة في المسابقة، وهي جلي الثلث، والثلث، والنسخ، والديواني، والتركيب الحر، ويقوم بكتابة نصوص مقترحة من السنة النبوية المطهرة، وفق ضوابط معينة تشمل الأدوات المستخدمة من ورق، وحبر، وأقلام. وأوضحت أنه سيجري تقييم الأعمال المقدمة للمسابقة حسب الأسس المتعارف عليها في الخط العربي التقليدي، ولن تقبل الأعمال التي لا تلتزم بالطرق التقليدية المتعارف عليها، كما أكدت أنه سيتم استبعاد اللوحات التي تحتوي على أخطاء إملائية في أكثر من موضع، لا سيما فيما هو متعلق بالحرف. وحددت الدارة تاريخ 25 رمضان 1444هـ موعدًا لاستقبال الأعمال المشاركة في المسابقة، فيما سيكون آخر موعد لتسليم اللوحات في 20 ذي القعدة 1444هـ، وسيجري إعلان النتائج في 29 ذي القعدة 1444هـ.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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