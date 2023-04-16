الأولى

بمشاركة أكثر من 3 آلاف متطوع.. الموارد البشرية تواصل جهود خدمة ضيوف الرحمن

صحيفة البلادaccess_time26 / رمضان / 1444 هـ      16 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها التطوعية في خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي البيت الحرام خلال شهر رمضان المبارك؛ بمشاركة أكثر من 3000 متطوع ومتطوعة، في مجالات متعددة تنوعت بين الصحية، والتنظيمية، والخدمية، والترجمة وغيرها من المجالات.

وشارك كل من وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، ومدير الإدارة العامة للعمل التطوعي مشاعل آل مبارك المتطوعين والمتطوعات في تنفيذ الأعمال التطوعية المقدمة لضيوف الرحمن وذلك عبر توزيع الوجبات ومساعدة كبار السن والترجمة، كما تم الوقوف على الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام ومقابلة المتطوعين والمتطوعات والجهات المشاركة في العمل التطوعي،  مثمنين جهودهم المبذولة وإقدامهم على العمل التطوعي وخدمة الحرم المكي الشريف وضيوف الرحمن.

يذكر أن عدد المتطوعين المتواجدين داخل الحرم المكي والساحات الخارجية قد تجاوز أكثر من 3000 متطوع ومتطوعة، فيما شاركت أكثر من 25 جهة في الأعمال التطوعية، وتجاوزت الساعات التطوعية أكثر من 160 ألف ساعة تطوعية؛ لمنح ضيوف الرحمن تجربة دينية وثقافية متكاملة الخدمات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.