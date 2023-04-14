تغريم أحد صانعي المحتوى 660 ألف ريال لارتكابه 22 مخالفة

جدة : البلاد

أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الخميس أن المخالفات الإعلامية التي رصدتها في الربع الأول من 2023، تنوعت ما بين مخالفات للمحتوى الإعلامي، شملت التعدي والإساءة إلى الغير واستخدام لغة مبتذلة، ومخالفات عدم التقيد بضوابط استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي، بالإضافة إلى أجهزة الاستقبال غير المفسوحة.

ودعت الهيئة الجميع إلى الالتزام بلوائحها تجنبًا للمخالفات، وأشادت الهيئة بدور أفراد المجتمع بمساهمتهم في الرصد والإبلاغ.

وذكرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في تفاصيل المخالفات المرصودة عن استدعاء أحد صنّاع المحتوى على منصة “تيك توك” لاستخدامه لغة مبتذلة في تواصله مع الجمهور فيما يعد محتوى مخالف للوائح الهيئة، وتجاوز للذوق العام، وعليه تم اتخاذ اللازم لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وشملت الاستدعاءات أحد صانعي المحتوى على منصة “سناب شات” بعد نشره محتوى مخالف لضوابط المحتوى الإعلامي والذوق العام، في مخالفة صريحة للأنظمة الإعلامية.

وعليه تم اتخاذ اللازم لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

كما تضمنت الاستدعاءات 4 من صنّاع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي نشروا محتوى مخالف يأجج التعصب الرياضي، ويشكك في نزاهة الجهات القائمة على الدوري السعودي.

وعليه تم اتخاذ اللازم لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

كما رصدت الهيئة مخالفة تأجيج للتعصب الرياضي ضد مذيع برنامج تلفزيوني صدر بحقه غرامة بمبلغ 50,000 ريال.

بالإضافة إلى مخالفات ممارسة العمل الإعلاني للأفراد على منصات التواصل الاجتماعي بدون ترخيص موثوق، والتي تبلغ عقوبتها 30،000 ريال كان منها 22 مخالفة على أحد صانعي المحتوى على منصة “سناب شات”، ولتكرار المخالفة فقد بلغ مجموع الغرامات 660 ألف ريال.

حيث إن لوائح نظام الإعلام المرئي والمسموع تنص على مضاعفة المخالفة حال تكرارها.

وأكدت الهيئة على رصدها الدائم للمخالفات الإعلامية، وتحث الجميع على الالتزام بلوائحها تجنبًا للوقوع في المخالفات.

كما تشيد الهيئة بدور المجتمع في الإبلاغ عن كل #محتوى_مخالف عبر: http://perform.gcam.gov.sa أو تطبيق توكلنا خدمات .