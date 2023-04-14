النفط ينخفض.. و “برنت” عند 85.99 دولاراً للبرميل

البلاد : متابعات

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها الدول المنتجة في أوبك+ قد تزيد من عجز المعروض النفطي وتضر بالمستهلكين.

وبحلول الساعة 08:20 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات، أو 0.12 بالمئة، إلى 85.99 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات، أو 0.06 بالمئة، إلى 82.11 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يسجل الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي في ظل تهدئة المخاوف من الأزمة المصرفية التي وقعت الشهر الماضي والقرار المفاجئ بزيادة خفض الإنتاج الذي اتخذته الأسبوع الماضي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون بقيادة روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+.