الإقتصاد

النفط ينخفض.. و “برنت” عند 85.99 دولاراً للبرميل

صحيفة البلادaccess_time24 / رمضان / 1444 هـ      14 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها الدول المنتجة في أوبك+ قد تزيد من عجز المعروض النفطي وتضر بالمستهلكين.

وبحلول الساعة 08:20 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات، أو 0.12 بالمئة، إلى 85.99 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات، أو 0.06 بالمئة، إلى 82.11 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يسجل الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي في ظل تهدئة المخاوف من الأزمة المصرفية التي وقعت الشهر الماضي والقرار المفاجئ بزيادة خفض الإنتاج الذي اتخذته الأسبوع الماضي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون بقيادة روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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