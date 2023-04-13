محافظ جدة يشارك أبناء شهداء الواجب الإفطار الرمضاني

جدة : البلاد

شارك صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة اليوم، أبناء وبنات شهداء الواجب الإفطار الرمضاني، الذي أقامته إدارة التعليم بمحافظة بجدة، بحضور مدير التعليم بجدة الدكتور نايف الزارع، وعدد من قيادات الإدارة، وأسر الطلبة المحتفى بهم.

#فيديو 🎥 عرفانًا بتضحيات آبائهم وتكريمًا لأبنائهم

الأمير #سعود_بن_جلوي محافظ جدة يشارك أبناء وبنات شهداء الواجب وجبة الإفطار في #رمضان pic.twitter.com/nCLRV0PKzD — محافظة جدة (@jedgovsa) April 13, 2023

وأكد الدكتور الزارع أن إقامة هذه الاحتفائية تأتي امتداداً للرعاية والاهتمام الذي توليه قيادة هذه البلاد -أيدها الله- لأبناء وذوي شهداء الواجب رحمهم الله، تقديراً لما قدموه من خدمة وتضحيات لهذا الوطن الغالي، مثمناً لسمو محافظ جدة تشريفه لحفل الإفطار الذي أقامته الإدارة تكريماً واحتفاء بهم.

يذكر أن وزارة التعليم أنشأت مكتب “وفاء” لرعاية أبناء شهداء الواجب، وأبناء المتوفين من منسوبي التعليم في جميع إدارات التعليم بالمملكة، لخدمة أبنائهم من الطلبة ومساعدتهم اجتماعياً ونفسياً وصحياً، تقديراً للتضحيات التي قدمها ذووهم في خدمة هذا الوطن.