وزير الطاقة يناقش تطورات العمل في مشروع الربط الكهربائي مع وزير الكهرباء العراقي

البلاد : واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في الرياض اليوم اجتماعًا مع معالي وزير الكهرباء العراقي المهندس زياد علي فاضل، ناقشا خلاله تطورات العمل في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي يأتي تأكيداً للتعاون المستمر بينهما، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

وسيسهم هذا المشروع في دعم موثوقية الشبكات الكهربائية في البلدين، وتحقيق وفورات اقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز تحقيق مزيج الطاقة الأمثل من الطاقة لإنتاج الكهرباء، ودعم استيعاب الشبكات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء.

كما تطرق الاجتماع إلى فرص التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة، والاستفادة من إمكانات وخبرات شركة أكواباور في هذا المجال الحيوي، وإسهاماتها في تطوير مشاريع مستقبلية في العراق.

وناقش الاجتماع تجربة المملكة الرائدة في مجال العدادات الذكية، وكيفية نقلها للجانب العراقي، وفرص مشاركة الشركات السعودية – بجانب الشركات العراقية – كمقاولين ومصنعين في تطوير البنية التحتية للعدادات الذكية.

واطلع الجانب العراقي على الإصلاحات المالية والتنظيمية التي شهدها قطاع الكهرباء في المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية، وإمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال.