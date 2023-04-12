الأولى

نائب وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري

صحيفة البلادaccess_time22 / رمضان / 1444 هـ      12 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد، وذلك لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز في محافظة جدة.

ورحب معالي نائب وزير الخارجية، بمعاليه، الذي يزور المملكة العربية السعودية في إطار دعوة من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.