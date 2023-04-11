جيرونا يفرض التعادل على برشلونة في الدوري الإسباني

تعادل برشلونة في ميدانه مع جيرونا سلبًا 0-0 سهرة الاثنين ضمن مباريات المرحلة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا”.

وظل النادي الكاتالوني على رأس جدول الدوري الإسباني بـ72 نقطة، متقدمًا بفارق كبير عن حامل اللقب والمطارد ريال مدريد (59).

واقترب برشلونة بقيادة أسطورته كلاعب ومدربه الحالي تشافي هيرنانديز من معانقة لقب الدوري لأول مرة منذ موسم 2018-2019.

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ويتبقى 10 جولات على نهاية الموسم، حيث يحتاج البارسا إلى الفوز في 4 مباريات فقط لحصد اللقب، دون النظر لنتائج ريال مدريد.