تسليم 525 وحدة لمستفيدي الإسكان التنموي بمنطقة مكة

البلاد – جدة

سلّم الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، 525 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة وسكان الأحياء العشوائية بجدة، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، وذلك ضمن حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري.

وقدم نائب الوزير شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ولسمو نائبه على رعايتهما الكريمة لحفل تسليم المستفيدين من الأسر الأشد حاجة، مؤكداً حرص الوزارة على توفير المسكن الملائم للأسر المستفيدة في مختلف مناطق المملكة، تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية السعودية 2030.

يذكر أن اكتتاب جود الإسكان الخيري حقق عدداً من النجاحات منذ انطلاقته مطلع شهر رمضان المبارك الحالي، كأول اكتتاب خيري في قطاع الإسكان على مستوى العالم، ويهدف إلى حشد العطاءات الخيرية لدعم الأسر الأشد احتياجًا للمساكن، ويهدف إلى تأمين 3500 مسكن، مسهماً بذلك في تحقيق أبعاد تنموية تتماشى مع أهداف القيادة الحكيمة لتوفير السكن الملائم للمواطنين بجميع فئاتهم، وإتاحة خيارات متعددة تناسب الشرائح كافة.