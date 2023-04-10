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«كُم كُم»..معرض يعكس حياة الحارات القديمة

صحيفة البلادaccess_time20 / رمضان / 1444 هـ      10 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ مكة المكرمة

جذب معرض “كم كم” ، والمقام في فعالية “فوانيس 6” بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، الزوار بما يتضمنه من مشاهد مختلفة، ويحتوي المعرض على عشرين لوحة بطول 7 أمتار وعرض يصل إلى 3 أمتار معروضة بطريقة تفاعلية، تتضمن بعض الألعاب المكية القديمة مثل “الكُم كُم ، والبربر، والكيرم والبلوت، ونط الحبل، والمدوان”.

كما يتضمن المعرض على لوحات للحارات المكية قديماً، والتي تحكي الحياة وملامح الحياة الاجتماعية التي كان يعيشها الأهالي، حيث تقدم للزائر نبذة عن الحياة التي كان يعيشها سكان الحارات القديمة، واستشعاره لحقبة زمنية مضت.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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