«كُم كُم»..معرض يعكس حياة الحارات القديمة

البلاد ــ مكة المكرمة

جذب معرض “كم كم” ، والمقام في فعالية “فوانيس 6” بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، الزوار بما يتضمنه من مشاهد مختلفة، ويحتوي المعرض على عشرين لوحة بطول 7 أمتار وعرض يصل إلى 3 أمتار معروضة بطريقة تفاعلية، تتضمن بعض الألعاب المكية القديمة مثل “الكُم كُم ، والبربر، والكيرم والبلوت، ونط الحبل، والمدوان”.

كما يتضمن المعرض على لوحات للحارات المكية قديماً، والتي تحكي الحياة وملامح الحياة الاجتماعية التي كان يعيشها الأهالي، حيث تقدم للزائر نبذة عن الحياة التي كان يعيشها سكان الحارات القديمة، واستشعاره لحقبة زمنية مضت.