الترخيص لـ237 مسجلاً عقاريًّا

جدة : البلاد

أصدرت الهيئة العامة للعقار، ترخيصا لـ 237 مسجلا عقاريا، بعد اجتيازهم الدورة التأهيلية كإحدى شروط المسجل العقاري في نظام التسجيل العيني للعقار.

ويمثل هذا العدد الدفعة الأولى من المسجلين العقاريين الذين تم تأهيلهم للقيام بأعمال التوثيق للتصرفات العقارية من خلال منصة التسجيل العيني، وسيتم خلال الفترة المقبلة تأهيل العدد الكافي من المسجلين لإنجاز مشروع السجل العقاري.

وبحسب النظام، يشترط في المسجل العقاري أن يجتاز دورة تأهيلية في نظام التسجيل العيني للعقار، وأن يكون حاصلا على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وألا يكون سبق وأن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره، إضافة إلى أي شرط آخر تحدده اللائحة.