أجهزة ذكاء اصطناعي ترصد انطباعات قاصدي المسجد الحرام

مكة المكرمة : البلاد

فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة تجربة ضيف الرحمن أجهزة تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لرصد انطباعات ضيوف الرحمن وزوار المعارض الرمضانية بالمسجد الحرام بطريقة تفاعلية سهلة وسريعة من خلال حركة اليد للتعبير عن مدى الرضا.

وأكد سعادة مدير الإدارة العامة للإحصاء الأستاذ عيسى بن سفران الهذلي أن الأجهزة تدعم (6) لغات عالمية، كما تتميز بإمكانيه التعرف على جنس ونوع الأشخاص الذين قاموا بالتقييم وإمكانية التعرف على عمر الأشخاص الذين قاموا بالتقييم وربط الانطباعات حسب رحلة ضيوف الرحمن والخدمات المقدمة لهم، والرصد المباشر والتحليل والانطباعات وعرضها بشكل لحظي على داش بورد.

تأتي هذه الخدمات ضمن توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة مستمرة من قبل سعادة وكيل الرئيس العام للقياس والجودة والريادة والابداع والتميز المؤسسي الأستاذ سمير بن سعد السويهري، والتي تؤكد على حسن استقبال ضيوف الرحمن وتقديم كافة الخدمات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة في بيئة صحية آمنة، بما يراعي سلامتهم، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.