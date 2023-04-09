«غرفة مكة» تطلق منتدى منافع الأول استثماراً لمكانتي «مكة» و«المدينة»

مكة المكرمة : البلاد

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة؛ تطلق الغرفة التجارية بمكة المكرمة مساء غدٍ الإثنين منتدى منافع الأول، الذي ترعاه شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة مسار.

برعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير #خالد_الفيصل وبحضور وتشريف نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر_بن_سلطان

يشارك اصحاب المعالي والسعادة في#منتدى_منافع

معالي د.توفيق بن فوزان الربيعة

وزير الحج والعمرة… pic.twitter.com/6exZAxF6Hj — غرفة مكة المكرمة (@MakkahChamber) April 9, 2023

ويطمح “منتدى منافع الأول” إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج ضيوف الرحمن المتمثلة في إثراء تجربة الحاج، والوصول إلى 30 مليون معتمر و5 ملايين حاج بحلول عام 2030، ودعم الشراكة الواعدة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يشارك في المنتدى عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والوزارات والهيئات والغرف السعودية.

ويهدف منتدى “منافع الأول” إلى تسليط الضوء على الميزات التنافسية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ من خلال جلسات حوارية تستضيف كبار المسؤولين وصناع القرار، مما يسهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمدينتين، وتعزيز دور مكة المكرمة والمدينة المنورة في دعم “برنامج صنع في السعودية” الهادف إلى تحفيز الصناعات الوطنية، من خلال “صنع في مكة المكرمة” و”صنع في المدينة المنورة”، وتمكين الشركات لزيادة إسهاماتها الإجمالية في الاقتصاد الوطني، تماشياً مع برنامج “شريك” أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة عبدالله بن صالح كامل لسمو أمير المنطقة رعايته لمنتدى “منافع الأول” ولسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة حضوره للمنتدى واهتمامه بكل ما يدعم الإبداع ويوجد فرصاً جديدة في عالم الأعمال والقطاع الخاص منوهاً بالجهود والتسهيلات التي تقدمها الإمارة للغرفة والقطاع الخاص.

وأكد أهمية جلسات المنتدى لتعزيز التعاون والتكامل بين القطاع الحكومي والخاص بما يدعم مكانة مكة المكرمة والمدينة المنورة كمراكز جذب لفعاليات الأعمال في العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن منتدى “منافع الأول” جاء معززاً للاتفاقية الثلاثية بين الغرفة التجارية بمكة المكرمة والغرفة التجارية بالمدينة المنورة والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وسيجمع تحت سقفه الخبراء وصناع القرار وأصحاب الأعمال من أجل الأسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج ضيوف الرحمن”.