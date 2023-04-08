( ما مثلك وطن ) مبادرة ترسخ فكر المسؤولية الاجتماعية نحو رؤية 2030

البلاد : متابعات

أنطلقت مبادرة ( ما مثلك وطن ) بمكة المكرمة بموسمها الأول وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة وحضور صاحبة السمو الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود رئيس اللجنة العليا للمبادرة وبمشاركة 30 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية والاجتماعية والإعلامية

من جهتها شكرت الاميرة هند كافة الجهات المشاركة والداعمة والمنظمة لهذه المبادرة والتي تحرص على مشاركتها الدائمة ودعمها المعنوي والإنساني للمبادرات الاجتماعية ،كما هو الحال في مبادرة (ما مثلك وطن) التي تهدف الى تفعيل قيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية في شهر رمضان المبارك والتشجيع على المبادرات بالأعمال الاجتماعية والإنسانية المختلفة وتحقيق الالفة والروح الاسرية وإدخال البهجة والسرور للمجتمع وأبنائه بكل فئاته مرتكزة بذلك على أسس المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها رؤية المملكة 2030 .

تتنوع الفعاليات المصاحبة للمبادرة بين دينية واجتماعية وتعليمية وترفيهية وصحية وثقافية تشمل افطار صائم و معرض توعوي وتعريفي وورش عمل وأركان تعليمية ترفيهية وألعاب إلكترونية و ألعاب شعبية وركن الطفل وركن الرسم والركن التراثي وركن القهوة السعودية ومنطقة خاصة بالطعام ومشاركات بالتقنيات الحديثة ومنها الروبوت الذكي ومسابقات وجوائز تحفيزية بالإضافة الى العديد من المشاركات المنوعة في جو لا يخلو من المرح والروحانية في الشهر الفضيل.

الجدير بالذكر أن المبادرة لا يوجد بها منصات للتأجير او تذاكر دخول مدفوعة وجميع الجهات المشاركة في المبادرة تشارك بصفة وطنية اجتماعية لخدمة الفئات الخاصة من باب المسؤولية الاجتماعية بحيث يتم اختيار المشاركين بها عبر تسجيل إلكتروني وبالتنسيق مع الجمعيات والجهات ذات العلاقة لإضافة المشاركين من قبلهم من خلال الرابط بمقاعد محدودة .

ومن الجهات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي و وزارة الصحة و وزارة التعليم ومركز التأهيل الشامل وجمعية مراكز الاحياء ووقف مداد الخير وجمعية البر الخيرية بخليص و جمعية زمزم و جمعية ساعي الخيرية و مركز تفاؤل وأمل الوقفي وعدد من الجهات الأخرى

كما ذكر عضو المبادرة المستشار محمد المدرع القحطاني ان هذه المبادرات الاجتماعية لها مكانة عظيمة في نفوسنا ودعمها واجب علينا وخصوصاً في شهر الخير كما عودونا قادتنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ترسيخ مفهوم العمل الاجتماعي والإنساني في وطننا الحبيب لتحقيق رؤية المملكة 2030 بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والنظرة المستقبلية لتطوير المسؤولية المجتمعية لأبناء الوطن الواحد.

الجدير بالذكر من ضمن المبادرة حفل إفطار صائم رمضاني يجمع الحضور والفئات الخاصة وتم تقديم كوبونات سحب لجوائز قيمة لهم حيث تحمل رقم 2030 تيمناً بالرؤية السعودية وتم توزيع عدد من الجوائز القيمة .