إطلاق برنامج لدعم تطوير الأعمال والتحول الرقمي في 1000 مؤسسة ناشئة

البلاد : متابعات

أعلنت”هواوي كلاود”، عن إطلاقها برنامجًا بالتعاون مع شركائها الإقليميين في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا، يهدف إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه المناطق من النجاح في العصر الرقمي.

وانطلق البرنامج تحت شعار “إطلاق القدرات الرقمية في دول المنطقة من خلال نموذج كل شيء كخدمة” على هامش قمة هواوي كلاود الشرق الأوسط وإفريقيا 2023 في إمارة دبي مؤخراً.

وشهدت القمة مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وخبراء في مجال التقنيات السحابية وممثلين عن عملاء هواوي من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا بهدف استكشاف سُبل الاستفادة القصوى من البرمجيات السحابية؛ لتعزيز الاقتصاد الرقمي في المنطقة. ويؤكد إطلاق المبادرة الالتزام بتشييد منظومة إقليمية داعمة للمؤسسات الناشئة لتمكين 1000 مؤسسة منهم من الابتكار والنمو بالاستفادة من خدمات هواوي كلاود بحلول عام 2025.

وحضر حفل إطلاق البرنامج ممثلون عن وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، وحاضنة الأعمال GEN Asia، “دينارك” (Dinarak) مزود خدمات الدفع المرخص في الأردن، “إجنايت” (Ignite) وهي غير ربحية تملكها حكومة باكستان وتديرها وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنصات “إيون تي في” و”ون جلوبال” و”إمباور” التي تمثل المؤسسات الناشئة في الكويت.

وبهذه المناسبة، علق فرانك داي، رئيس “هواوي كلاود” في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: “تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عماد اقتصادات دول المنطقة لكنها تواجه تحديات فريدة، تتضمن قلة أصحاب المهارات الرقمية ونقص الموارد اللازمة لرقمنة عملياتها، ولهذا فهي تفوّت فرصاً هائلة يمكن للاقتصاد الرقمي أن يتيحها. ومن هذا المنطلق”.

وأضاف “داي”: “نحن نسعى إلى تمكين رواد الأعمال الإقليميين بالأدوات والخبرات اللازمة للنجاح في العصر الرقمي بالاعتماد على الخدمات السحابية. ونثق بأن برنامج هواوي كلاود للمؤسسات الناشئة سيساهم في مسيرة نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما أنه يمثل جهداً مشتركاً لتطوير نظام إيكولوجي تقني متماسك في المنطقة”.

وكانت القمة قد اتاحت أيضاً فرصة لاستكشاف أحدث الابتكارات في تقنيات السحابة الأصلية بعد أن برزت السحابة الأصلية لتكون محركاً أساسياً للتحول الرقمي، إذ توقعت “جارتنر” أن 95% من الخدمات الرقمية ستعمل عبر منصات سحابية أصلية بحلول عام 2025. وتتيح السحابة الأصلية تحسين الإنتاجية بنسب عالية، وترتقي بالقدرات الرقمية. حيث يتوجه اليوم عدد متزايد من القطاعات إلى التحول الرقمي، وتبنى العديد منها مفهوم السحابة الأصلية Cloud Native 2.0.