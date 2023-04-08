شاهد.. أهداف مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون 4-1

انتصر مانشستر سيتي على ساوثهامبتون بأربعة أهداف لواحد السبت، في مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات رصيد “سيتيزنز” 67 نقطة في المركز الثاني على لائحة ترتيب “البريميرليغ” خلف المتصدر الحالي أرسنال الذي جمع 72 نقطة.

أهداف مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون بدأها النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقة 45 إثر تمريرة من البلجيكي كيفين دي بروين.

وفي أحداث الشوط الثاني، استكمل الجناح الإنجليزي جاك غريليش أهداف مانشستر سيتي في مرمى ساوثهامبتون عند الدقيقة 58.

هالاند عاد وسجّل الهدف الثالث في الدقيقة 68، وقلص سيكو مارا لساوثهامبتون (72) واختتم الرباعية الأرحنتيني جوليان ألفاريز (75).

شاهد أهداف مانشستر سيتي وساوثهامبتون 4-1