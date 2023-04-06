بالمقامات والطبقات الصوتية.. أربعة مؤذنين يتنافسون على أكبر جوائز عطر الكلام

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في آخر حلقات منافسات عطر الكلام؛ إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، استطاع كل من المؤذن السعودي محمد آل الشريف، والبريطاني إبراهيم أسد، واللبناني رهيف الحاج، والإندونيسي ضياء الدين، إبهار لجنة تحكيم المسابقة بأدائهم الذي تميّز بتوظيفهم للمقامات الصوتية المتنوعة، واستخدام الطبقات العلوية والسفلية في رفع الأذان، للتنافس على المركز الأول الذي سيُكشف عنه وعن بقية المراكز الأخرى لفئتي الأذان والتلاوة في الحلقة الأخيرة من البرنامج عصر غد الجمعة.

واتسم أداء المتسابقين في حلقة اليوم بالدقة المتناهية، والانفعالات المشبَّعة بالقوة والإحساس والمساحات الصوتية المتنوعة، إضافة إلى الانتقالات العذبة والسلسة بين الجواب والقرار في جمل وألفاظ الأذان التي شهدت ألوانًا من الأداء النغمي المتآلف مع كل مقام في روحه ونوعه.

وخلال حلقة غد الجمعة ستُعلن بالترتيب أسماء الفائزين العشرة من فئة الأذان، إضافة إلى المتسابقين الآخرين من فئة التلاوة، وسيتم تكريمهم بجوائز هي الأكبر من نوعها في جميع مسابقات القرآن والأذان على مستوى العالم، إذ يزيد مجموعها على 12 مليون ريال.

وتهدف المسابقة التي تأتي بشراكة استراتيجية مع رابطة العالم الإسلامي لإظهار ثقافات العالم الإسلامي وتنوعها في تلاوة القرآن ورفع الأذان، والتعريف بسماحة الإسلام ووسطيته، إضافة إلى تكريم المواهب الإبداعية في التلاوة والأذان، واستحداث برنامج يبرز جماليات القرآن وتلاواته المتنوعة.

ويسلط برنامج عطر الكلام الذي يُبث يوميًا خلال شهر رمضان على شاشة mbc، ومنصة شاهد الرقمية، الضوء على الأصوات المتميزة في تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، كما يسهم في تبصير المشاركين والمشاهدين بملاحظات المحكّمين في الأحكام التجويدية والقراءات والمقامات الصوتية الأساسية والفرعية.