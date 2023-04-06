شانجان تطلق مبادرتها لفحص سيارات عملاءها مجاناً من خلال”شانجان اكسبريس كير”  

جدة : البلاد

في بادرة مميزة هي الأولى من نوعها، وبمناسبة شهر رمضان المبارك، أعلنت شركة المجدوعي للسيارات الوكيل المعتمد لسيارات شانجان في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق خدمة مميزة لعملائها في المملكة، تحت عنوان “شانجان اكسبريس كير”، إذ تهدف هذه الخدمة إلى فحص أكثر من 14 نقطة مهمة في السيارة خلال مدة أقصاها 15 دقيقة، من قبل مهندسين و فنيين الشركة .

هذا و وجهت شركة المجدوعي شانجان الدعوة لعملائها لزيارة المركز المتنقل لـ”شانجان اكسبريس كير” في كل جدة، الرياض، الدمام، القطيف والجبيل، كذلك لزيارة أقرب فرع للموزعين المعتمدين في كل من الرياض “الحميدي” سكاكا، حفر الباطن، وحائل لعمل فحص مجاني لسياراتهم، كذلك الإستفادة من كوبون خصم للصيانة القادمة، 50% على خدمات تغير الزيت، 20% على قطع الغيار و 15 % على أجور الصيانة، وذلك يومياً خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9:00 مساءً حتى الساعة 1:00 صباحاً.

أماكن تواجد المراكز المتنقلة لـ “شانجان اكسبريس كير” و فروع الموزعين :

جدة : “رد سي مول”، خلال الفترة من 1 إلى 6 ابريل .

الرياض : “النخيل مول” و شانجان الحميدي “موزع معتمد” خلال الفترة من 8 إلى 13 ابريل.

سكاكا : شانجان الكثيري “موزع معتمد”، خلال الفترة من 8 إلى 13 ابريل.

حفر الباطن : شانجان الكثيري “موزع معتمد”، خلال الفترة من 8 إلى 13 ابريل.

حائل: شانجان الكثيري “موزع معتمد”، خلال الفترة من 8 إلى 13 ابريل.

الدمام : “النخيل مول” خلال الفترة من 15 إلى 20 ابريل.

القطيف: “سيتي مول” شانجان البشرواي موزع معتمد، خلال الفترة من 15 إلى 20 ابريل.

الجبيل: “سي لونج” شانجان البشراوي موزع معتمد، خلال الفترة من 15 إلى 20 ابريل.

هذا وحرصت شركة المجدوعي على أن تقدم هذه العروض الخاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات والتي تأتي تلبية للطلب الكبير والمتزايد من عملائها على سيارات شانجان لما تتمتع به من مواصفات مميزة وقوة في الآداء، بالإضافة إلى تصميمها الحديث والرائع.