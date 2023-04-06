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مايو المقبل بداية لعصر جديد من الاستكشافات السعودية للفضاء

صحيفة البلادaccess_time16 / رمضان / 1444 هـ       6 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة: البلاد

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء رسمياً عن موعد انطلاق رحلة أبطال المملكة إلى الفضاء في شهر مايو المقبل، وذلك حسبما ذكرت اليوم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

حيث ستلتحق رائدة الفضاء ورائد الفضاء السعوديان (ريانة برناوي وعلي القرني) إلى طاقم مهمة AX-2 الفضائية بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة لأجل البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًّا، والإسهام في الأبحاث العلمية التي تصب في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولوية مثل الصحة والاستدامة وتقنية الفضاء.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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