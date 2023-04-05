شاهد.. الأخدود يتخطى العربي ويرتقي لوصافة دوري يلو

حائل- خالد الحامد
واصل فريق الأخدود عروضه ونتائجه المميزة، بعد فوزه على مضيفه العربي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب التعليم بعنيزة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
د78‘⚽️ هدف لـ @ALAKHDOUD
عثمان باري يحرز الهدف الأول 👏#العربي_الأخدود
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/CGTZCBqsY6
— دوري يلو (@FDL_KSA) April 4, 2023
سجل هدفي الأخدود عثمان باتو، وعيد المولد. بهذه النتيجة، رفع الأخدود رصيده إلى 53 نقطة بالمركز الثاني، وتوقف رصيد العربي عند 42 نقطة بالمركز الخامس.
د90+8‘⚽️ هدف لـ @ALAKHDOUD
عيد المولد يضيف الهدف الثاني 👏#العربي_الأخدود
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/cwPkuBJRzp
— دوري يلو (@FDL_KSA) April 4, 2023