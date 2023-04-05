الرياضة

شاهد.. الأخدود يتخطى العربي ويرتقي لوصافة دوري يلو

صحيفة البلادaccess_time15 / رمضان / 1444 هـ       5 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
واصل فريق الأخدود عروضه ونتائجه المميزة، بعد فوزه على مضيفه العربي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب التعليم بعنيزة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

سجل هدفي الأخدود عثمان باتو، وعيد المولد. بهذه النتيجة، رفع الأخدود رصيده إلى 53 نقطة بالمركز الثاني، وتوقف رصيد العربي عند 42 نقطة بالمركز الخامس.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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