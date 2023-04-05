رئيس نابولي يرفض 2.5 مليار يورو لبيع النادي

رفض رئيس نادي نابولي الإيطالي أوريليو دي لورينتس عرضًا بقيمة 2.5 مليار يورو لبيع النادي العام الماضي بحسب تصريحات اليوم الأربعاء.

وأوضح دي لورينتس على خلفية مشاركته في “قمّة الاندماج والاستحواذ 2023” أنه تمسّك بالنادي ولا يحتاج إلى المال من عملية بيعه.

وقال دي لورينتس في القمّة: “تم عرض 2.5 مليار يورو لبيع نابولي العام الماضي، سألت نفسي هل احتاج المال حقًا؟.. كان عليّ أن اشتري ناديًا إنجليزيًا في الحقيقة؛ لأن كرة القدم متقدّمة بسنوات ضوئية هناك عنّا هنا في إيطاليا، لكن أنا وعائلتي نابوليتانو”.

وقد اشترى دي لورينتس نادي نابولي عام 2004 وأنقذه من دوامة الإفلاس، حيث هبط حينها إلى الدرجة الثالثة رفقة عدد من أندية الكالتشيو.

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لكن النادي الجنوبي الإيطالي يقدّم في الموسم الحالي 2022-2023 مستويات مميزة، ويقترب من حصد الدوري لأول مرة منذ 3 عقود.

فقبل 10 جولات من نهاية الموسم الجاري، يحتل نابولي صدارة ترتيب “سكوديتو” بـ71 نقطة، بفارق 16 نقطة عن لاتسيو الوصيف.