الرياضة أحد يتغلب على الشعلة بثنائية في دوري يلو

حائل- خالد الحامد

حقق فريق أحد انتصارًا صعبًا على حساب مضيفه الشعلة بنتيجة 1/2 في المباراة التي جرت على ملعب نادي الشعلة في الخرج، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. سجل هدفي أحد، يوسف الجبلي وأحمد العلاطي، فيما أحرز هدف الشعلة ماجد المطيري. وشهدت المباراة طرد لاعب الشعلة سيلا داودا. بهذه النتيجة، رفع أحد رصيده إلى 33 بالمركز الحادي عشر، فيما بقي الشعلة على نقاطه 12 بالمركز الأخير.