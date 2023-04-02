نقاش سينمائي في الرياض

الرياض: البلاد

نظمت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض في مقرها بطريق خريص الليلة أمسية حوار سينمائي تحدث فيه كل من الكاتب: أحمد العياد، والناقد السينمائي؛ فراس الماضي.

تناول المتحدثان مسيرة السينما في المملكة وأكثر الأفلام حيازة للاهتمام وحضوراً جماهيرياً.

كما تناولا أهمية عقد مزيد من المهرجانات السينمائية في المملكة، وكذلك تكثيف المشاركة السينمائية السعودية في مهرجانات السينما العالمية بهدف تسجيل حضور يليق بالمملكة في مثل هذه المناسبات الفنية العالمية.

كما تناولت مداخلات الحضور أهمية الدعم الحكومي للحركة السينمائية في المملكة لكي تنطلق بقوة، ويمكن أن يكون ذلك عبر الدعم المباشر أو القرض الحسن يرد من دخل الفيلم.

كما تحدث الحضور عن أهمية عقد مهرجان للأفلام السعودية في العاصمة الرياض للاستفادة من ضخامة المدينة وكثافة السكان فيها..