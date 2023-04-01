Lemon8 تطبيق يكتسح العالم ويقفز لقائمة الـ10 الأكثر تحميلاً في الولايات المتحدة

البلاد: أشرف جابر

فجأة وفيما يبدو وكأنه الوريث المباشر لتطبيق تيك توك، الذي قد يخسر معركة وجوده بسبب الموقف الأمريكي؛ اكتسح العالم خلال الساعات القليلة الماضية تطبيق Lemon8 الصيني والمملوك لشركة “بايت دانس” الصينية، مالكة “تيك توك”، ودخل ضمن قائمة التطبيقات العشر الأكثر تحميلاً في الولايات المتحدة على متجر أبل “آب ستور”.

ورصدت “البلاد تكنولوجي” أن التطبيق كان خارج قائمة التطبيقات الـ200 الأكثر تحميلاً على “آب ستور”، قبل أيام قليلة.

واستطاع تطبيق Lemon8 الذي يعتبره كثير من خبراء التقنية، شقيقاً لـ تيك توك تجاوز “جي ميل” و”واتساب”، و”يوتيوب”، و”فيسبوك” من حيث معدلات التحميل في غضون أيام قليلة.

ووفق إحصائيات معلوماتية من مؤسسة “Data.ai”، فإن التطبيق منذ وصوله إلى المتاجر الرسمية في عام 2020 كانت معدلات تحميله منخفضة بشكل ملحوظ، ما يجعل صعوده مؤخراً “أمراً مثيراً للتساؤل”.

ويبدو أن شركة بايت دانس الصينية توصلت إلى حيلة ذكية للتخلص من الضغوط الأمريكية التي ترغمها على بيع تيك توك أو مواجهة حظره، والخطة هي نشر تطبيق جديد يوصف بأنه شقيق تيك توك ويسمى Lemon8.

وأوضحت إحصائيات “داتا إيه آي” أن تطبيق “Lemon8″، لم يتم الكشف عن طرحه رسمياً على متاجر “جوجل بلاي”، و”آب ستور” سوى منذ أيام قليلة، فطوال الفترة بين مارس 2020 وحتى قبل أيام، كان التطبيق متوفراً لأغراض تجريبية.

وتشير التحليلات لهذا الصعود المفاجئ داخل الولايات المتحدة، إلى مصاحبة الطرح الرسمي للتطبيق حملة ترويجية ضخمة تعتمد على الإعلان عن التطبيق داخل نتائج البحث، وكذلك إظهار إعلانات للتطبيقات المقترحة في الصفحة الرئيسية للمتاجر الرسمية. وذلك في الوقت الذي لايمكن للمستخدمين في العديد من بلدان العالم تحميله حتى الآن.