طائرة الهلال تحلق في جدة.. وتشعل المنافسة على لقب دوري جاهز

البلاد-جدة
فرض فريق الهلال على نظيره الأهلي الانتظار للجولة 21 المقبلة، وربما إلى الجولة 22 الأخيرة للتتويج بلقب دوري جاهز للكرة الطائرة 2023، وذلك بعدما تمكن الأباتشي الهلالي من حسم قمة الكرة الطائرة السعودية التي جمعته بالأهلي في الجولة الـ 20 من المسابقة، التي احتضنتها صالة وزارة الرياضة في جدة.
فوسط حضور جماهيري غفير، كان الأهلي في طريقه لحسم التتويج بـالذهب، عقب قلب تأخره في الشوط الأول بنتيجة (29 – 27)، إلى تفوق بشوطين جاءت نتائجهما(25 – 17) و(25 – 18)، قبل أن يستفيق الهلال ويعادل النتيجة بالتفوق في الشوط الرابع بنتيجة (25 – 23)، ليحسم بعدها المواجهة من خلال التغلب على الأهلي في الشوط الخامس بنتيجة (15 – 12)، ورغم الهزيمة، ما زال الأهلي يتربع على صدارة الدوري برصيد 54 نقطة، يليه الهلال في الوصافة برصيد 51 نقطة.
من ناحية أخرى، تأكد هبوط فريق الترجي لدوري الدرجة الأولى بعد خسارته 0/3 أمام فريق أبها.
يذكر أن الأهلي أكثر الفرق تتويجًا بالدوري السعودي للكرة الطائرة بـ24 لقبًا، بفارق 6 ألقاب عن الهلال صاحب الـ18 لقبًا.