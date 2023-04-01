الأهلي بطلاً للدوري الممتاز لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه

البلاد- جدة
حقق فريق الأهلي بطولة الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على مضيفه الأنصار(95 – 75) في المباراة التي جمعتهما أمسية الجمعة على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة في الجولة الأخيرة من المسابقة.
مابعد صافرة النهاية .. واحتفالات المدرج الأجمل 🥇🏆🏀#العاب_الاهلي #الدوري_السعودي_لكرة_السلة pic.twitter.com/h556zwslQ3
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 31, 2023
وقد توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة د. غسان طاشكندي عقب المباراة وبحضور مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة المدينة المنورة حاتم بن يوسف أبو سلامة فريق الأهلي بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما حل النصر ثانياً بفوزه ( 98 – 85 ) على الفتح الذي جاء ثالثاً.
وفي بقية لقاءات الجولة الأخيرة، تغلب الهلال على أحد91/100 وفاز الاتحاد على ضباء65/69، وكسب التعاون نظيره الوحدة 97/ 69 وتغلب العدالة على السلام 87 /63. وبذلك يهبط كل من فريقي الأنصار والعدالة إلى دوري الدرجة الأولى.
يذكر أن الأهلي دخل اللقاء، وفي رصيده 40 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه النصر صاحب المركز الثاني بـ39 نقطة.
وكان الأهلي في حاجة للفوز من أجل حسم اللقب، فيما احتاج النصر للفوز على الفتح مع تعثر الأهلي بالخسارة أمام الأنصار لإبقاء حظوظه في لعب مباراة فاصلة أمام الأهلي.
وشهدت المباراة سيطرة كاملة من الأهلي الذي حسم الربع الأول بنتيجة 31-14، ليواصل تفوقه في الربع الثاني الذي أنهاه بنتيجة 60-32، قبل أن يقلص الأنصار النتيجة في الربع الثالث الذي انتهى بتقدم الأهلي 76-52، ليحافظ على تقدمه في الربع الأخير الذي انتهى بنتيجة 95-75.
وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ المسابقة التي يتوج فيها الأهلي بطلًا للدوري، علمًا بأن أحد هو الأكثر تتويجًا بـ20 لقبًا، يليه الاتحاد بـ16 لقبًا، فيما كان الهلال هو حامل لقب دوري الموسم الماضي.