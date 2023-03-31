الدولية

10 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة

صحيفة البلادaccess_time10 / رمضان / 1444 هـ      31 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – وكالات

أعلن المركز السوري لرصد الزلازل، تسجيل 10 هزات أرضية منذ يوم أمس الخميس  حتي اليوم  الجمعة  متفاوتة الشدة.

وذكر المركز – في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية “سانا”- أن محطات الشبكة السورية للرصد الزلزالي رصدت هزة أرضية اليوم، عند الساعة 13.57، بقوة 4.3 درجات علي مقياس ريختر شمال غرب مدينة حلب بحوالي 85 كيلومتراً وعلى عمق 11 كيلومتراً.

وأشار المركز إلي أنه سجل 9 هزات خلال الـ 24 ساعة الماضية وحتى صباح اليوم شدتها أقل من 3.6 درجات على مقياس ريختر، موضحا أن 4 من الهزات المسجلة كانت في لواء اسكندرون و5 في تركيا، مشيراً إلي أن الوضع الزلزالي يتجه نحو العودة لما كان سائداً قبل 6 من فبراير الماضي.

ibrahim

كتب بواسطة

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