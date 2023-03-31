قرار جديد للاتحاد الأوروبي بخصوص “تأشيرة شنجن”

البلاد- وكالات

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على التفاوض بشأن اقتراح لرقمنة إجراءات طلب تأشيرة شنجن لجميع المتقدمين.

ويقدم الاقتراح الخاص برقمنة إجراءات التأشيرة إمكانية التقدم للحصول على تأشيرة شنجن عبر الإنترنت. ويستبدل ملصق التأشيرة الحالي بالتأشيرة الرقمية، مما يجعل العملية أسهل.

علاوة على ذلك، يهدف الاقتراح أيضًا إلى جعل إجراءات طلب تأشيرة شنجن أكثر عملية وتحسين أمن منطقة شنغن.

وفي ترحيبها بقرار المجلس ، قالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرجارد. إن إجراء التأشيرة الرقمية سيسهل على الجميع التقدم بطلب للحصول على الوثيقة.

وشدد نفس المتحدث على أن رقمنة إجراءات تأشيرة شنجن ستقلل من عدد الرحلات إلى القنصليات. وستسهل على المسؤولين معالجة الطلبات.

وفقًا لمجلس الاتحاد الأوروبي إذا تمت الموافقة على القواعد المقترحة حديثًا. فسيقوم الاتحاد الأوروبي بإنشاء منصة لطلب التأشيرة.

وشدد المجلس على أن “الحضور الشخصي إلى القنصلية سيكون ضروريًا فقط للمتقدمين لأول مرة. والأشخاص الذين لم تعد بياناتهم البيومترية صالحة وأولئك الذين لديهم وثيقة سفر جديدة”.