الأهلي يواجه الهلال في الجولة الـ 20 من دوري جاهز للكرة الطائرة

عائض الدهاس- جدة

تقام غداً الجمعة ست مباريات ضمن الجولة الـ 20 من دوري جاهز للكرة الطائرة، وتأتي مواجهة الأهلي متصدر الترتيب بـ 54 نقطة، والهلال صاحب المركز الثاني بـ 48 نقطة على صالة وزارة الرياضة بجدة عند الساعة الـ 11.30 مساء، كأقوى مباريات هذه الجولة، ويتوقع أن يشهد اللقاء حضور جماهيري كبير، خصوصاً أن فوز الأهلي سيحسم اللقب لمصلحته.

وتسبقها مباراة الاتحاد والنصر على نفس الصالة عند الساعة الـ 10 مساء. ويلتقي ضمك والوحدة على صالة نادي ضمك عند الساعة الـ 10 مساء. ويلعب اليرموك والفيصلي على صالة وزارة جازان عند الساعة الـ 10 مساء. ويستضيف الترجي نظيره أبها على صالة نادي الترجي عند الساعة الـ 9.30، ويلتقي الابتسام والخليج على صالة الأمير نايف بالقطيف عند الساعة الـ 11 مساء.

يذكر أن فريق الأهلي يتصدر ترتيب دوري جاهز للكرة الطائرة بـ 54 نقطة ثم الهلال 48 نقطة والابتسام 40 نقطة فالفيصلي 35 نقطة والنصر29 نقطة والخليج 26 نقطة وأبها 25 نقطة والوحدة 21 نقطة فالاتحاد 21 نقطة وضمك 19 نقطة ثم اليرموك 11 نقطة ويتفوق على الترجي 13 نقطة بعدد مرات الفوز.