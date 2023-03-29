الدولية

كارثة بيئية  .. غرق بارجة أمريكية في نهر أوهايو تحمل مواد سامة

صحيفة البلادaccess_time8 / رمضان / 1444 هـ      29 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – وكالات

أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن السلطات أن بارجة تحمل نحو 1.4 ألف طن من مادة الميثانول السامة تعرضت لغرق جزئي فى أحد السدود على نهر أوهايو بولاية كنتاكي الأمريكية.

وبحسب مانشر قامت السلطات بإغلاق بوابات سد نهر أوهايو لمنع تسرب المواد السامة.

وذكر سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي في بيان له: “أغلقت البوابات المائية في لويزفيل بولاية كنتاكي أمام حركة المرور بسبب حالة طوارئ ملاحية”.

ولم يتم حتى الآن الكشف عن سبب الحادث، وحسب السلطات فقد تضرر ما مجموعه 10 بوارج سبق أن تم فصلها عن مجموعة زوارق القطر.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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