كارثة بيئية  .. غرق بارجة أمريكية في نهر أوهايو تحمل مواد سامة

البلاد – وكالات

أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن السلطات أن بارجة تحمل نحو 1.4 ألف طن من مادة الميثانول السامة تعرضت لغرق جزئي فى أحد السدود على نهر أوهايو بولاية كنتاكي الأمريكية.

وبحسب مانشر قامت السلطات بإغلاق بوابات سد نهر أوهايو لمنع تسرب المواد السامة.

وذكر سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي في بيان له: “أغلقت البوابات المائية في لويزفيل بولاية كنتاكي أمام حركة المرور بسبب حالة طوارئ ملاحية”.

ولم يتم حتى الآن الكشف عن سبب الحادث، وحسب السلطات فقد تضرر ما مجموعه 10 بوارج سبق أن تم فصلها عن مجموعة زوارق القطر.