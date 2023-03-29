فرنسا تختبر غواصة نووية جديدة

البلاد – وكالات

تجري فرنسا اختبارات على غواصة نووية جديدة متعددة الأغراض طورتها لصالح جيشها.

و قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو: “اجتازت الغواصة النووية الثانية المتعددة الأغراض من فئة Barracuda المرحلة الأولى من الاختبارات البحرية، الاختبارات أجريت في قناة المانش في الفترة ما بين 27 و28 مارس الجاري، وتمكنت الغواصة من الغوص في المياه بنجاح”.

ووفقا لوكالة “إنترفاكس” فإن الغواصة عادت إلى حوض بناء السفن التابع لـ Naval Group في شيربورج، وخلال الأشهر القادمة ستخضع لعدد من الاختبارات المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.

6 وكانت الحكومة الفرنسية قد وقعت عام 2006 عقودا مع شركة Naval Group بقيمة 8 مليارات يورو، وذلك للحصول على 6 غواصات نووية متعددة الأغراض من فئة Barracuda، لتحل هذه الغواصات محل غواصات Rubi التي بنيت في ثمانينيات القرن الماضي لصالح جيش البلاد.