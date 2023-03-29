تفطير الصائمين في الأردن والمالديف

البلاد – الرياض

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في العاصمة الأردنية عمّان برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين. وأوضح سفير المملكة لدى الأردن نايف بن بندر السديري، أن البرنامج لهذا العام يأتي امتداداً لمسيرة طويلة من العطاء من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في تلمس احتياجات المسلمين حول العالم.

وقد أشاد الحضور بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان، مؤكدين الأثر الطيب للبرنامج في نفوس الجميع ، وعبروا عن مشاعر الحب والشكر والامتنان لحكومة المملكة العربية السعودية.



مما يذكر أن برنامج التفطير يستهدف توزيع 12500 وجبة، في مختلف المحافظات الأردنية والمخيمات الفلسطينية والسورية، إضافة إلى الجمعيات الخيرية ودور الأيتام.

كما دشنت الوزارة برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتفطير الصائمين في جمهورية المالديف، وقد عبر القائمون على المراكز والجمعيات الإسلامية المالديفية الشكر لخادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ على توجيهانه بتفيذ البرنامج وعلى خدمته للإسلام و المسلمين في مختلف أنحاء العالم.