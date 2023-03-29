أخصائية تغذية: تجنبوا تناول الحلويات بعد الإفطار

البلاد ــ جدة

نصح أطباء ومختصو أغذية الصائمين، بضرورة تجنب الإفطار بأي نوع من العصير، حتى وإن كان طازجاً، لافتين إلى أن السبب في ذلك يعود، إلى أن العصير يفاجئ البنكرياس، فيفرز الأنسولين بغزارة، ما يؤدي إلى تعطل البنكرياس بمرور الوقت، لافتين في الوقت ذاته إلى أن مضغ التمر مرات عديدة بالفم، يعطي إشارة للبنكرياس بالتهيء، فيبدأ بفرز الأنسولين بشكل طبيعي ومنظم حسب حاجة الجسم.

وفي هذا السياق نصحت أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة حنان كلكتاوي، أفراد المجتمع بعدم الإكثار من تناول الحلويات التي تتزين بها الموائد الرمضانية ، وذلك تفادياً لزيادة الوزن واكتساب المزيد من الدهون والسعرات الحرارية. وقالت لـ”البلاد”، إن من أبرز السلوكيات الغذائية الخاطئة هو الإفراط في تناول الحلويات نتيجة عدم المقاومة، ولحاجة الجسم إلى تعويض السكريات التي فقدها خلال ساعات الصيام الطويلة، ولكن الأمر يحتاج إلى بعض الضوابط حتى لا تؤثر الحلويات سلباً على الصيام والصحة.

وأضافت : أنه يسمح للشخص الصحي الرياضي أن يتناول 3 قطع من الحلويات بحجم 3 أصابع مثلاً قطعة كنافة وبسبوسة أو قطعة كيكة على مدار اليوم ، وينخفض عدد القطع إلى قطعتين أو قطعة واحدة في اليوم إذا كان الشخص غير رياضي ، أما بالنسبة لمرضى السكري فيفضل قطعة واحدة على أن تكون خالية من السكر وذلك تفادياً لارتفاع نسبة سكر الدم.

وبينت أن الأفضل صحياً تجنب تناول الحلويات مباشرة بعد الإفطار، حتى لا يزداد حجم المعدة، فأفضل وقت لتناول الحلويات هو بعد الإفطار بساعتين أو ثلاث، لتكون المعدة قد هضمت جزءاً من الإفطار، ويجب تناول كوب من الماء قبل تناول الحلوى للتحفيز على الشبع بشكل أسرع.

قطّع الحلوى إلى قطع صغيرة والاكتفاء بقطعة أو اثنين على الأكثر، على العكس من قطع الحلوى الكبيرة التي تحفز لا إرادياً على تناول كميات أكبر منها. ونصحت د. حنان بضرورة الاعتدال في تناول الحلويات الرمضانية، لأنها تمهد لزيادة الوزن، والأفضل صحياً استبدالها بتناول الفواكه، وضرورة عدم إهمال ممارسة الرياضة خلال شهر الصيام، لأنها تساعد على التخلص من الكسل والوهن، وتساعد أيضا على حرق الدهون المتراكمة بالجسم، وأفضل وقت لممارسة الرياضة بعد صلاة التراويح.