شعار “لايكي” الجديد النابض بالحيوية يحفز المستخدمين على استكشاف كل ما يتماشى مع اهتماماتهم

دبي – البلاد

أعلنت “لايكي”، إحدى منصات إنشاء وبث مقاطع الفيديو القصيرة الأكثر شهرة في المنطقة، عن إطلاق شعارها الرمزي والنصّي الجديد “اكتشف ما تحب”. وكانت “لايكي” قد حققت نمواً وتطوراً سريعاً منذ إطلاقها في عام 2017، وتشير هذه الهوية الجديدة بمضمونها إلى المستقبل الديناميكي للمنصة.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق “لايكي” قد تولى تصميم الشعار الجديد بعناية مع الحفاظ على جوهر الهوية القديمة. ويشير شكل القلب إلى المجتمع المتقارب، وهو ما أصبح وسيبقى في صميم شعار علامة “لايكي” التجارية. ويعكس الشعار الجديد من خلال تصميمه الفريد طاقة الشباب التي تتبدى بوضوح من خلال اللون الوردي المحمر الفاتح الأحادي وشكل القلب الذي أصبح أكثر استدارة، مما يؤكد شمولية المنصة والمجتمع المتنوع الذي تخدمه.

يسلط الشعار اللفظي الجديد “اكتشف ما تحب”، الضوء على التزام “لايكي” بتمكين المستخدمين من استكشاف اهتماماتهم وشغفهم ضمن بيئة آمنة وإبداعية. كما تقدم المنصة مجموعة واسعة من فئات المحتوى، بما في ذلك الرقص والألعاب والأزياء والمحتوى المحلي الذي يبرز التنوع الثقافي لمستخدميها، مما يمكّن الجميع من العثور على ما يحبونه ومشاركته مع الآخرين.

على مدار العامين الماضيين، أثبتت “لايكي” لمرات عديدة بأنها أكثر من مجرد منصة لاستهلاك المحتوى. إنها، بدلاً من ذلك، تؤسس مجتمعاً بحيث يتمكن المستخدمين خلاله من الالتقاء بنظرائهم من الأفراد الذين يشاركونهم التفكير ذاته والتواصل معهم من خلال المزايا العديدة المدمجة في التطبيق، مثل جلسات الدردشة المباشرة للتواصل الفوري، أو خاصية “لووبس – Loops” للعثور على مجموعات لها نفس الاهتمامات والتواصل معها. وتُبرز الهوية الجديدة لمنصة “لايكي” أيضاً المزايا المبتكرة للمنصة، كما أنها تمثل شبكة دائمة التوسع من المبدعين الموهوبين الذين يلهمون المستخدمين ويشجعونهم على إطلاق العنان لقدراتهم الإبداعية.

قال المتحدث باسم “لايكي”، “من دواعي سرورنا الإعلان عن الهوية الجديدة لعلامتنا التجارية “لايكي”، التي تشكل مؤشراً واضحاً على الاتجاه الذي نمضي فيه لنمو وتوسّع “لايكي”. إننا من خلال شعارنا الرمزي واللفظي الجديد، نؤكد التزامنا بإنشاء مجتمع أكثر ديناميكية وشمولية بحيث يمكن للجميع استكشاف اهتماماتهم والتواصل مع الأفراد ذوي التفكير المتشابه. ومن خلال تقديم تجربة تواصل أكثر تخصيصاً وتفاعلاً، نعتقد بأن “لايكي” تتجه نحو مستقبل مشرق وواعد، ونحن متحمسون لمشاركة هذا والاحتفاء به جنباً إلى جنب مع مستخدمينا الأوفياء.”

تشكّل مبادرة إعادة تجديد شعار وهوية “لايكي” مؤشراً على مرحلة جديدة من النمو والتطور لـمنصة “لايكي”، كما أن المنصة ترحب بكل من يريد الانضمام إليها لاستكشاف ما يحبه من اهتمامات. واليوم تبرز “لايكي”، إلى جانب مستخدميها الأوفياء وهويتها المؤسسية الجديدة النابضة بالحيوية، على أهبة الاستعداد لمواصلة الريادة في مجال إنشاء وبث محتوى مقاطع الفيديو القصيرة. ومن دواعي سرور “لايكي” الانطلاق في هذه الرحلة الجديدة مع مستخدميها وتتطلع إلى مستقبل أكثر ديناميكية ومليء بالفرص اللامحدودة والتجارب الجديدة الأكثر متعة وجاذبية.”