الخمول سبب في زيادة الوزن في رمضان

البلاد ـ جدة

يجد بعض الأشخاص أن وزنهم قد زاد بضعة كيلوجرامات، خلال شهر رمضان المبارك، في الوقت الذي يعتقد فيه البعض أن شهر الصوم فرصة لإنقاص وزنهم، ورغم انقطاع الفرد عن تناول الطعام لساعات طويلة، إلا أنه وزنهم يزداد خلال هذا الشهر، ويعزو الأطباء زيادة الوزن إلى عدم التقيد بنوع وكمية الطعام، إضافة إلى عدم الحركة والخمول بعد تناول وجبة الإفطار. فالسمنة التي تشكل خَطَراً يهدد بصحة الإنسان لارتباطها الوثيق بأمراض السكري والقلب والسرطان، قد تكون من أكثر العوامل خطورة في الوقت الحاضر.

ووفق الأطباء يعد شهر رمضان فرصة مثالية للتمتع بوزن طبيعي، عبر التقيد بنمط غذائي صحي وعدم الإفراط في تناول الحلويات، فيما تعد الحركة من العوامل التي تساعد على ضبط الوزن جَيِّداً في هذا الشهر. من جهة أخرى، يركز أطباء التغذية والخبراء على دور الأطعمة الصحية في المحافظة على وزن طبيعي، إذ إن طهي الأطعمة بطرق بديلة، إما عبر سلقها أو شويها أو تحميصها يخفف من كمية الدهون التي توجد عادة في الوجبات الرمضانية.

من جهتها سبق أن قدّمت وزارة الصحة عدداً من النصائح للصائمين خلال شهر رمضان المبارك، ودعت إلى أهمية تجنب زيادة الوزن في رمضان والحرص على ممارسة نشاط بدني يومياً وذلك للتخلص من السعرات الحرارية الزائدة. وطالبت الجميع بتناول الحساء، لأنه وسيلة خفيفة لبدء الإفطار نظراً لسهولة هضمه، فهو يُمد الجسم بالسوائل والفيتامينات والمعادن خاصة إذا كان مُعداً من الخضار أو البقوليات.