أنشيلوتي يرد على شائعات ارتباطه بالمنتخب البرازيلي

قال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي: إنه يود البقاء مع ريال مدريد الإسباني إلى حين اعتزاله، ضاربًا أخبار اقترابه من البرازيل عرض الحائط.



وأشار رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إدنالدو رودريغيز ضمنيًا في مقابلة مع “رويترز” إلى أنه يسعى جاهدًا لتعيين أنشيلوتي مدربًا للسامبا.



منتخب البرازيل كان قد انفصل عن مدربه تيتي بعد الإقصاء من ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، أمام كرواتيا ويبحث حاليًا عن مدرب جديد.



في الجهة المقابلة، قال أنشيلوتي عند سؤاله عن ارتباطه بتدريب البرازيل: ” أود البقاء مع ريال مدريد لبقية حياتي، قلت ذلك عديد المرّات”.

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وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد بانقضاء الموسم المقبل 2023-2024، وسط ضبابية الموقف حيال إبرامه عقدًا جديدًا مع “الميرنغي” من عدمه.