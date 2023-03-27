الرياضة لجنة المنشطات تعتمد عقوبة إيقاف فهد المولد حتى أغسطس 2023

البلاد- الرياض

أعلنت لجنة الرقابة على المنشطات، مساء أمس، الوصول إلى تسوية والإبقاء على عقوبة لاعب فريق الشباب، فهد المولد بالإيقاف لمدة 18 شهراً تنتهي في 20-08-2023، حيث يعود اللاعب للمشاركة مع الشباب بعد 5 أشهر من الآن. وقالت اللجنة في بيان لها: “إن ما تم التوصل إليه في قضية انتهاك أنظمة الرقابة على المنشطات من قبل فهد المولد الذي وقع بتاريخ 2022/02/21، وبعد حضور جلسة استماع عادلة وسماع أقوال اللاعب وفريق الدفاع، وبعد مداولة القضية أصدرت اللجنة حينها قرارها بإيقاف اللاعب عن المشاركات الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة ثمانية عشر شهراً”. وأضافت اللجنة: “حيث إن اللاعب قد استأنف قرار الإيقاف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي بتاريخ 2022/07/18م وقد أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي قراره بتاريخ 2022/08/25م بتقليص فترة إيقاف اللاعب لتصبح شهرين فقط عن الانتهاك محل المنازعة الماثلة؛ الأمر الذي استدعى تدخل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA باستئناف قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي لدى محكمة التحكيم الرياضية الدولية CAS بتاريخ 2022/10/13م”. وأوضحت: ” توصلت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA بتاريخ 2023/03/2م إلى اتفاق تسوية نافذ من تاريخه، بينها وبين الفريق المكلف بالدفاع عن اللاعب ووافقت عليه اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، يتم بموجبه اعتماد العقوبة التي فرضتها اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في بداية القضية وهي إيقاف اللاعب فهد المولد عن المشاركات الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة ثمانية عشر شهراً بحيث تنتهي فترة الإيقاف في 2023/08/20م”. واختتمت اللجنة بيانها: “بموجب هذه التسوية سحبت الوكالة الدولية WADA الاستئناف المقدم من قبلها إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية CAS، وأن يتحمل اللاعب أي تكاليف أو رسوم مالية مستحقة لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية CAS”.