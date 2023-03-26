شاهد.. المغرب يهزم البرازيل بهدفين في مباراة تاريخية

انتصر منتخب المغرب لكرة القدم بهدفين لواحد أمام نظيره البرازيلي سهرة السبت في مباراة دولية ودية أقيمت في أرضية ملعب “طنجة الكبير” أمام حضور جماهيري غفير، ليصبح “أسود الأطلس” أول منتخب عربي يفوز على المنتخب البرازيلي في تاريخ اللعبة.

سجّل هدفي المغرب، سفيان بوفال لاعب الريان القطري وعبد الحميد صابيري لاعب سامبدوريا الإيطالي، في الدقيقتين 29 و79.



في حين أحرز هدف المنتخب البرازيلي الوحيد متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي كارلوس كاسيميرو في الدقيقة 67.



وشارك “السامبا” بكامل نجومه في اللقاء، يتقدمهم ثلاثي ريال مدريد الإسباني إيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور ورودريغو غويس.

وواصل منتخب المغرب -صاحب التصنيف 11 في الفيفا- عروضه القوية بعد أن وصل إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 الأخيرة.

جدير بالذكر أن آخر مباراة جمعت بين المغرب والبرازيل كانت في نهائيات كأس العالم فرنسا 1998 وانتهت بفوز “السيلساو” بنتيجة 3-0.

شاهد أهداف المغرب والبرازيل 2-1