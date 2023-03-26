الرياضة

شاهد.. الأرجنتين تطلق اسم ميسي على ملعب تدريب المنتخب

صحيفة البلادaccess_time5 / رمضان / 1444 هـ      26 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إطلاق اسم القائد الأيقوني ليونيل ميسي على مقر تدريبات المنتخب الوطني؛ تقديراً لدوره البطولي في التتويج بكأس العالم 2022 ولمسيرته اللامعة.
وقال رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا على تويتر: إن “كاسا دي إزيزا” الذي يستضيف تدريبات المنتخب في بوينس أيرس، أصبح يحمل اسم “ليونيل أندريس ميسي” تكريماً لأفضل لاعب في العالم.

وأضاف تابيا خلال مراسم حضرها لاعبون معاصرون وسابقون: “نرحب بكم في بيت أبطال العالم. سيتكون المنزل الجديد للمنتخبات من ثلاثة طوابق من الغرف الفندقية، ومركز تدريب عالي الأداء، ووسائل الراحة وغرف الاستشفاء، ومركز تدريب”.

وأنهى ميسي انتظار الأرجنتين خلال 36 عاماً للفوز بكأس العالم، معادلاً إنجاز الراحل دييغو مارادونا، بعد أن قادها للفوز في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح في قطر في ديسمبر الماضي.
وقال ميسي (35 عاماً): “أنا سعيد جداً، إنه تكريم مميز للغاية، إطلاق اسم ليونيل أندريس ميسي على هذا المكان أمر جميل جداً”.

وكانت كأس العالم القطعة المفقودة بمسيرة ميسي المذهلة والتي تشمل الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 7 مرات، وهو رقم قياسي، بجانب التتويج بكأس كوبا أمريكا، و11 لقباً للدوري و4 ألقاب بدوري أبطال أوروبا.

 

وأحرز ميسي هدفه 800 في مسيرته أثناء الفوز 2-0 على بنما في لقاء ودي في بوينس أيرس، هو الأول أمام جماهير الأرجنتين منذ التتويج بكأس العالم، وسيقود الأرجنتين في مباراة ودية أخرى أمام كوراساو غدًا الثلاثاء، قبل العودة لناديه باريس سان جيرمان.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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