شاهد.. الأرجنتين تطلق اسم ميسي على ملعب تدريب المنتخب

جدة – البلاد
أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إطلاق اسم القائد الأيقوني ليونيل ميسي على مقر تدريبات المنتخب الوطني؛ تقديراً لدوره البطولي في التتويج بكأس العالم 2022 ولمسيرته اللامعة.
وقال رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا على تويتر: إن “كاسا دي إزيزا” الذي يستضيف تدريبات المنتخب في بوينس أيرس، أصبح يحمل اسم “ليونيل أندريس ميسي” تكريماً لأفضل لاعب في العالم.
وأضاف تابيا خلال مراسم حضرها لاعبون معاصرون وسابقون: “نرحب بكم في بيت أبطال العالم. سيتكون المنزل الجديد للمنتخبات من ثلاثة طوابق من الغرف الفندقية، ومركز تدريب عالي الأداء، ووسائل الراحة وغرف الاستشفاء، ومركز تدريب”.
الرئيس كلاوديو تابيا يؤكد مقر المنتخبات الأرجنتينية يحمل اسم الأسطورة ليو ميسي pic.twitter.com/4ctv6jEw6D
— بلاد الفضة 🏆 (@ARG4ARB) March 25, 2023
وأنهى ميسي انتظار الأرجنتين خلال 36 عاماً للفوز بكأس العالم، معادلاً إنجاز الراحل دييغو مارادونا، بعد أن قادها للفوز في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح في قطر في ديسمبر الماضي.
وقال ميسي (35 عاماً): “أنا سعيد جداً، إنه تكريم مميز للغاية، إطلاق اسم ليونيل أندريس ميسي على هذا المكان أمر جميل جداً”.
وكانت كأس العالم القطعة المفقودة بمسيرة ميسي المذهلة والتي تشمل الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 7 مرات، وهو رقم قياسي، بجانب التتويج بكأس كوبا أمريكا، و11 لقباً للدوري و4 ألقاب بدوري أبطال أوروبا.