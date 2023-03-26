السعودية تستضيف القمة العربية في 19 مايو .. تسبقها قمتان تعرف عليهما

البلاد- متابعات

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إنه من المنتظر أن تعقد القمة العربية الـ32 بالمملكة في 19 مايو المقبل وذلك عقب المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة السيد أحمد أبو الغيط مع حكومة المملكة وترحيبها بعقد القمة في التاريخ المشار إليه.

وأضاف الأمين العام المساعد، في بيان للجامعة العربية، أن القمة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية علي مستويي كبار المسؤولين والوزراء تمهد لانعقادها علي مدار خمسة أيام.

تجدر الاشارة إلى أن عام 2023 من المنتظر أن يشهد أيضا انعقاد كل من قمة عربية تنموية في موريتانيا والقمة العربية الأفريقية في المملكة .