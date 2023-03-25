الرياضة

شاهد..الأخضر يخسر أمام فنزويلا وديًا بثنائية

صحيفة البلادaccess_time4 / رمضان / 1444 هـ      25 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
خسر الأخضر السعودي وديًا أمام المنتخب الفنزويلي1/2 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.
في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، افتتح المنتخب الفنزويلي التسجيل بالهدف الأول عن طريق اللاعب مارتينيز.
ثم سجل اللاعب سالمون روندون الهدف الثاني لمنتخب فنزويلا في الدقيقة 34 بعرضية أرضية من الجانب الأيمن، سددها أرضية لم يتمكن بعدها العويس من التصدي لها.

وعاد مارتينيز ليسجل هدفه الثاني والثالث لمنتخب فنزويلا في الدقيقة 42، قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع المدير الفني للأخضر هيرفي رينارد بالثنائي صالح الشهري وناصر الدوسري بدلًا من عبدالرحمن غريب ومتعب الحربي. وفي الدقيقة 73، سجل اللاعب سالم الدوسري الهدف الأول للمنتخب الوطني.

وسيخوض منتخبنا الوطني لقاء وديًا ثانيًا أمام منتخب بوليفيا الثلاثاء المقبل ضمن معسكره المقام في جدة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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