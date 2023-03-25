شاهد..الأخضر يخسر أمام فنزويلا وديًا بثنائية

جدة- محمود العوضي
خسر الأخضر السعودي وديًا أمام المنتخب الفنزويلي1/2 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.
في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، افتتح المنتخب الفنزويلي التسجيل بالهدف الأول عن طريق اللاعب مارتينيز.
ثم سجل اللاعب سالمون روندون الهدف الثاني لمنتخب فنزويلا في الدقيقة 34 بعرضية أرضية من الجانب الأيمن، سددها أرضية لم يتمكن بعدها العويس من التصدي لها.
وعاد مارتينيز ليسجل هدفه الثاني والثالث لمنتخب فنزويلا في الدقيقة 42، قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف.
ومع بداية الشوط الثاني، دفع المدير الفني للأخضر هيرفي رينارد بالثنائي صالح الشهري وناصر الدوسري بدلًا من عبدالرحمن غريب ومتعب الحربي. وفي الدقيقة 73، سجل اللاعب سالم الدوسري الهدف الأول للمنتخب الوطني.
وسيخوض منتخبنا الوطني لقاء وديًا ثانيًا أمام منتخب بوليفيا الثلاثاء المقبل ضمن معسكره المقام في جدة.
د26’ الهدف الأول لـ #فنزويلا
السعودية 0 × 1 فنزويلا#السعودية_فنزويلا | #SSC pic.twitter.com/M2rUpl3JGj
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 24, 2023
د33’ الهدف الثاني لـ #فنزويلا
السعودية 0 × 2 فنزويلا#السعودية_فنزويلا | #SSC pic.twitter.com/sLTFr6u8cY
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 24, 2023
هدددددف!⚽
د73’ الهدف الأول لـ #منتخبنا_السعودي عن طريق سالم الدوسري
السعودية 1 × 2 فنزويلا#السعودية_فنزويلا | #SSC pic.twitter.com/1h4pKTFuL6
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 24, 2023