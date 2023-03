بايرن ميونيخ يقيل المدرب ناغلسمان ويُعيّن توخيل

أقال حامل لقب الدوري الألماني، بايرن ميونيخ، مدربه الوطني يوليان ناغلسمان وعيّن بدلًا منه مواطنه توماس توخيل، بحسب بيان رسمي.

وجاء في بيان النادي البافاري أنه أقال ناغلسمان لسوء النتائج، حيث فقد بايرن ميونيخ صدارة الدوري المحلي لصالح الغريم بوروسيا دورتموند.

قرار إقالة المدرب ناغلسمان، بعد اجتماع بين رئيس النادي هربرت هاينر، مع مدير الكرة أوليفر كان، والمدير الرياضي حسن صالح حاميديتش.

وسيباشر المدرب الجديد لبايرن ميونيخ، توماس توخيل، مهامه يوم الأول من أبريل بملاقاة بوروسيا دورتموند لحساب الجولة 26 من الدوري.

يتصدر بوروسيا دورتموند “بوندسليغا” بواقع 53 نقطة ويأتي من خلفه بايرن ميونيخ بـ52، ما يجعل المباراة بمثابة نهائي للدوري الألماني.

BREAKING 🚨 Bayern Munich SACK Julian Nagelsmann and announce Thomas Tuchel in same statement https://t.co/Tv1TGmlGhv pic.twitter.com/OoGad7qRIv

— MailOnline Sport (@MailSport) March 24, 2023