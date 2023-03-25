الرياضة أخضر السيدات يدخل تصنيف الفيفا رسميًا

جدة- البلاد

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تصنيف منتخبات كرة القدم للكرة النسائية عن الثلاثة أشهر الماضية بعد آخر تصنيف صادر عنه في 9 ديسمبر 2022. وشهد التصنيف تواجد المنتخب السعودي لكرة القدم للسيدات، لأول مرة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم. واحتل المنتخب السعودي لكرة القدم للسيدات المركز 171 من أصل 188 منتخبات في التصنيف. ومن المقرر أن يصدر التصنيف المقبل بخصوص منتخبات كرة القدم النسائية من “فيفا” في يونيو 2023. ومنذ تأسيسه عام 2021 خاض المنتخب الوطني للسيدات 9 مباريات، وتوج بلقب أول بطولة ودية للسيدات تستضيفها المملكة في مطلع العام الحالي، الأمر الذي ساعده على حجز مقعد له في التصنيف الدولي ليتمكن بذلك من المشاركة في البطولات المعتمدة لدى الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.