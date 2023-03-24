3 هزات أرضية متعاقبة تضرب روسيا

البلاد – وكالات

ضربت 3 هزات أرضية متعاقبة في غضون ساعات قليلة إقليم كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي.

وأفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في إقليم كامتشاتكا الروسي، في بيان له اليوم بأن الهزات مراكزها تقع في المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا وحدثت أقوى الهزات في الساعة 00:37 بالتوقيت المحلي -15:37 بتوقيت العاصمة موسكو-. بدرجة 4.7. درجات على مقياس ريختر، حيث وقع مركز الهزة على بعد 206 كم جَنُوب شرق بتروبافلوفسك كامتشاتسكي وعمق 58 كم تحت قاع البحر، وبعد 20 دقيقة، ضربت المنطقة نفسها هزة أرضية ثانية قوتها 3.9 درجات.، وبعد ساعتين ونصف، وقعت هزة أرضية ثالثة بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر على بعد 177 كم جَنُوب غرب المركز الإقليمي لأوست كامتشاتسك.

وأضاف البيان:”أنه لم يتم الإعلان عن وقوع أضرار مادية أوبشرية في المنطقة نتيجة هذه الهزات الأرضية.