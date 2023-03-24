للحد من الفقد والهدر للغذاء ..  إطلاق حملة “بالكفاية تدوم” خلال رمضان المبارك

البلاد واس

أطلقت الهيئة العامة للأمن الغذائي حملة “بالكفاية تدوم”؛ لزيادة الوعي للحد من الفقد والهدر في الغذاء، والحد من بعض مظاهر الإسراف خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الهيئة أن الحملة شهدت تفاعلاً كبيراً من أفراد المجتمع وكذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات؛ وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة، والتي تنبع من منظور ديني ومجتمعي ووطني.

وأضافت أن إطلاق الحملة نابع من دور الهيئة في رفع الوعي بأهمية الأمن الغذائي وتعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك، والتحفيز على تبني الحلول التي تساهم في الحد من الهدر الغذائي، مبينة أنه وفقاً لنتائج دراسة (خط الأساس)، فإن نسبة الفقد والهدر في الغذاء تبلغ نحو (33%) وقيمة الهدر في الغذاء يقدر بنحو (40) مليار ريال سنوياً، وتستهدف الحملة التأكيد على أهمية الحد من الفقد والهدر في الغذاء، والمحافظة على مكونات الاقتصاد الوطني.

وأفادت الهيئة أن الحملة شهدت فور إطلاقها تفاعلاً كبيراً من أفراد المجتمع وكذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة، والتي تنبع من منظور ديني ومجتمعي ووطني، وأكدت أن الحملة ستتواصل ‏حتى نهاية شهر رمضان المبارك، فيما برامج التوعية مستمرة من خلال حسابات التواصل الاجتماعي الرسمي للبرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة (لتدوم) على مدار العام لإيضاح خطورة ذلك على كافة مناحي الحياة.