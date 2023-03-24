تأشيرة إلكترونية للسعوديين والمقيمين في المملكة لزيارة اليابان

البلاد : متابعات

أعلنت سفارة اليابان في المملكة، أنه اعتبارًا من 27 مارس 2023، يمكن لجميع المواطنين السعوديين، والمواطنين من الدول الأخرى حاملي الإقامة في المملكة، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية عبر الإنترنت “تأشيرة دخول واحدة للإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا”.

وأوضحت أنه يمكن للمتقدمين تقديم طلب التأشيرة من خلال نظام JAPAN eVISA عن طريق (ملء استمارة الطلب، وتحميل المستندات الداعمة) واستلام التأشيرة إلكترونيًا “إشعار إصدار التأشيرة “.”Visa Issuance Notice

وأضافت: يجب على المتقدمين تسجيل الدخول إلى موقع JAPAN eVISA وعرض “إشعار إصدار التأشيرة” “Visa Issuance Notice” في مطار المغادرة مع الجهاز المتصل بالإنترنت، موضحةً أنه لن يتم قبول بيانات PDF أو لقطة الشاشة أو النسخة المطبوعة من الصفحة.