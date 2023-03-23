“كاشيو”  تتعاون مع مصرف الإنماء لطرح حلول المنصة الرائدة للعملاء في المملكة

الرياض – البلاد

أبرمت كاشيو (Qashio)، منصة إدارة النفقات الرائدة، شراكة حصرية مع مصرف الإنماء، المصرف الأحدث والأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية، لإطلاق عمليات المنصة في المملكة. هذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها مصرف سعودي مع شركة تكنولوجيا مالية لتقديم حلولها لعملاء الخدمات المصرفية من الشركات والمؤسسات، مما يمثل علامة فارقة في مجال تعزيز ودعم الاستخدامات التكنولوجية في المملكة.

تمكّن هذه الشراكة “كاشيو” من طرح منصة إدارة الإنفاق للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة لعملائها في المملكة. كما ستساهم بتوفير حلول التكنولوجيا المالية المتميزة من “كاشيو” لعدد كبير من الشركات التي تتعامل مع مصرف الإنماء، مما سيعود بالفائدة على عملاء المصرف وعملاء “كاشيو” في المملكة العربية السعودية. الآن، أصبح بإمكان الشركات السعودية إصدار بطاقات مؤسساتية خاصة لاستخدام موظفيها في المملكة العربية السعودية دون التعرض لخطر التعليق والاستقطاع الضريبي الذي تتعرض له البطاقات الصادرة في البحرين. تأتي الميزات المتكاملة لبطاقات “كاشيو” مع قدرة متطورة للتحكم، المحاسبة، وإمكانية التطبيق السلس على مختلف مستويات المؤسسات والشركات.

تتواءم هذه الخطوة مع برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية الذي تم إطلاقه في إطار رؤية المملكة 2030 بهدف تطوير مجتمع غير نقدي مستدام ومزدهر، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية من 36٪ في عام 2019 إلى 70٪ بحلول عام 2025. لتحقيق ذلك، تحرص المملكة على الارتقاء بمستوعى التكنولوجيا المالية الموجودة في البلاد ودعمها. وفقاً لتقرير ماستركارد حول “مستقبل التكنولوجيا المالية”، ارتفع التمويل السعودي بنسبة 1294٪ في عام 2021 من عام 2020، ليصل إلى 91 مليون دولار أمريكي.

يفتخر مصرف الإنماء بكونه في طليعة المصارف التي بادرت بتقديم الحلول والخدمات المالية الرقمية في المملكة العربية السعودية. في الوقت ذاته، تواصل حلول كاشيو في تمكين المدفوعات الرقمية للشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يسلّط هذا التعاون الوثيق بين اثنين من رواد الصناعة الضوء على الرؤية المشتركة لكلا الطرفين والحرص على تقديم أحدث المنتجات الرائدة والمتطورة في السوق لدعم الشركات والمساهمة في تحقيق رؤية المدفوعات الرقمية التي وضعها البنك المركزي السعودي (ساما)”.

تعليقاً على هذا التعاون، صرّح عبدالله خالد السلوم، المدير العام بالإنابة – قسم البطاقات، مصرف الإنماء، قائلاً: “تجمع هذه الشراكة بين منصة إدارة النفقات الرائدة كاشيو بخبراتها التكنولوجية القيّمة في هذا المجال مع خبرة مصرف الإنماء المتعمقة في الخدمات المصرفية الرقمية ومعرفته الوثيقة بالسوق المحلي والنظام المصرفي بشكله الأوسع.”

ومن جهته، علق أرمين مرادي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كاشيو، قائلاً: “تتواءم هذه الشراكة القيّمة بين كاشيو ومصرف الإنماء مع جهود المملكة العربية السعودية لاعتماد منهجية عمل صديقة للتقنية المالية وتعزيز زيادة تواجد شركات التكنولوجيا المالية في الدولة ضمن إطار رؤية المملكة 2030. تكرس كاشيو حلولها لمساعدة الشركات على التخلص من عمليات التمويل اليدوية، وتقديم حل آمن وموثوق وجاهز للاستخدام للشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة.”

هذا وتتعاون كاشيو مع نخبة من أبرز العملاء والعلامات التجارية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتواصل في استقطاب المزيد من العملاء. تشمل قائمة عملاء كاشيو: نانا، سويس إنترناشونال، العبار إنتربرايزس، كيتوبي، ميدز سي سي، يا فودز، مجموعة الشيحة، تاسورو القابضة، إنستاشوب، سيف بالحصا، مجموعة إي أف أس لإدارة المرافق، بابا جونز، مجموعة بلدوزر، ضمن غيرها من الشركات.

أظهر المستثمرون الدوليون الكثير من الحماس لدخول حلول منصة كاشيو الرائدة إلى السعودية، بما في ذلك “روكيت شيب لرأس المال المغامر (Rocketship VC)، صندوق التمويل الشهير في وادي السيليكون. وضمن المؤسسات المالية المرموقة التي تقدم الدعم لكاشيو: إلياد بارتنرز، وسنابل 500 منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونوا كابيتال، ناشيونال دايمنشنز السعودية للاستثمار، وفينيكس للاستثمار وعدد من المكاتب العائلية والمستثمرين الملائكيين.

وفقاً لتقرير أصدرته شركة فيزا، بلغ إجمالي نفقات الأعمال التجارية 750 مليار دولار في المملكة العربية السعودية خلال عام 2022. بينما كشفت “غلوبال بيزنس ترافل أسوسييشن” (GBTA)عن وجود أخطاء في تقارير الشركات المالية بمعدل 1 من كل 5 تقارير. تتعامل الشركات مع حوالي 51,000 تقرير نفقات كل عام مما يعني أن الشركات في جميع أنحاء العالم تنفق ما يقرب من نصف مليون دولار وما يقرب من 3,000 ساعة سنوياً في تصحيح الأخطاء الموجودة في تقارير النفقات، مما يبرز الحاجة إلى تواجد برامج متكاملة لإدارة الإنفاق.

جنباً إلى جنب مع برمجيات المنصة، تسمح بطاقات كاشيو الافتراضية والمادية للشركات بإدارة إنفاقها بشكل أكثر آلية وشفافية، مما يوفر مئات ساعات العمل ويقلل من تسرب المصروفات النثرية. تعزز حلول كاشيو من قدرات إدارات المالية والموارد البشرية وتساعدها على تحسين إعداد تقارير النفقات، وتحسين الرؤية، والتحكم في التدفقات النقدية وتمكين القوى العاملة.