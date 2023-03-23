وزارة المالية تحتفي بتخريج 160 متدربا من برنامج سفراء الإيرادات

البلاد : متابعات

احتفت وزارة المالية ممثلة في مركز المهارات المالية خلال الأسبوع الحالي، بتخريج 160 متدربا في النسخة الثانية من برنامج سفراء الإيرادات، الذي أطلقه المركز ضمن مبادرة تمكين الجهات الحكومية من استدامة أدائها المالي، وذلك بحضور سعادة وكيل وزارة المالية للإيرادات العامة الأستاذ طارق الشهيّب، والرئيس التنفيذي لمركز المهارات المالية الأستاذ عبدالله مجرشي، ‏إضافة إلى عدد من قيادات الوزارة ومنسوبيها.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد الأستاذ طارق الشهيّب أن الاستثمار في رأس المال البشري يُمثل دعامة أساسية لبناء المجتمعات، وتحقيق التنمية المستدامة وهو ما جعله في مقدمة أولويات الحكومات وصناع القرار، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق جاء إطلاق وزارة المالية لبرنامج “سفراء الإيرادات” الذي يأتي في إطار مساعيها لتحقيق الإدارة الفعالة للموارد المالية واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال تأهيل الكوادر البشرية، لافتا إلى أن الاستمرار في تطوير هذا البرنامج سيعود نفعه بلا شك على الدولة بمشاريعها وتحقيق مستهدفاتها.

وأشاد بالمشاريع المميزة التي قدمها المتدربون في رحلة هذا البرنامج، والتي طبقوا خلالها ما تعلموه في مجال التحليل المالي وتقدير الإيرادات والمصروفات وإدارة المخاطر والاستدامة المالية، مشيرا إلى أن التطبيق العملي لما تتم دراسته على هذه المشاريع دليل على أن “سفراء الإيرادات” هو برنامج عملي وليس نظريا فقط، يمارس فيه المتدرب التطبيق المباشر للمعلومات التي يستقيها من هذا البرنامج.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي لمركز المهارات المالية إلى أن المركز يدعم البرامج العملية والمبادرات الرئيسية لرؤية السعودية 2030 ويساهم في تطوير قدرات التخطيط المالي والاستدامة المالية، وذلك من خلال طرح برامج لإعداد وتطوير قيادات وموظفي القطاع المالي العام للمستقبل.

وأوضح أن برنامج سفراء الإيرادات يأتي كأحد أهم البرامج التي يقدمها المركز في هذا السياق تعزيزا لإطار العمل المستدام لنقل المعرفة، والاعتماد على جهة مختصة تكون مهمتها متابعة وقياس أداء وفعالية الحلول والبرامج التطويرية المقدمة والتي تخضع للقياس والمراجعة بشكل مستمر.

وفي نهاية الحفل، كرّم وكيل وزارة المالية للإيرادات العامة والرئيس التنفيذي لمركز المهارات المالية الوكالات المشاركة في هذا البرنامج، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، كما كرموا الخريجين والقائمين على البرنامج تقديراً للجهود التي بذلوها لإنجاحه.