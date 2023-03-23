هونشي السعودية تعلن عن عروض رمضان الحصرية

جدة : البلاد

أعلنت شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة، الوكيل الرسمي والمعتمد لسيارات” هونشي” في المملكة العربية السعودية عن عروض شهر رمضان، بضمان المصنع 7 سنوات غير محددة الكيلومترات، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 7 سنوات، وبعرض حصري للصيانة خلال شهر رمضان 7 سنوات او 150 الف كم ايهما يأتي اولاً، وبأسعار مميزة على طرازات H9, H5, HS5 موديل 2023

كما اعلنت هونشي على اسعار موسم رمضان لموديلات 2023 للـ فئة السيدان الكبيرة H9 Luxury بسعر 238,000 ريال سعودي، والفئة السيدان المتوسطة H5 Luxury بسعر 89,900 ريال سعودي، وفئة السيارت الرياضية متعددة الاستخدامات HS5 Comfortable بسعر 119,900 ريال سعودي، كما تشمل العروض سيارة السيدان الجديدة OUSADO Luxury بسعر 117,000 ريال سعودي مع 7 سنوات الضمان والمساعدة على الطريق وبعرض خاص لهذا الطراز 7 صيانات دورية مجانية.

وبهذه المناسبة ذكر السيد فتحي علام، مدير علامة هونشي في السعودية: ” بعد دراسة حالة السوق السعودي في فئة السيارات الفاخرة، نقدم اليوم اقوى عرض لضمان المصنع في سوق السيارات السعودي 7 سنوات غير محددة الكيلومترات، وهذا دليل على ثقتنا في منتجنا، وتألقنا في خدمة العميل بعروضنا الحصرية في الضمان وخدمة مابعد البيع، اضافة الى اسعارنا التنافسية المدروسة بعناية”.